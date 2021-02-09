Захарова: в мире выстроилась очередь для сотрудничества с РФ по вакцине от коронавируса

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Очередь из стран всего мира выстроилась для взаимодействия с Москвой по вопросу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

Дипломат подчеркнула, что эффективность российской вакцины - это свершившийся факт, о котором все говорят. "Очередь выстроилась, это ведь, вы понимаете, не для красного словца я говорю: очередь выстроилась из стран во всем мире, всех континентов к нам с просьбой о взаимодействии по вопросу вакцины", - сказала она.

Захарова также отметила, что на Западе испытывают дискомфорт от того, что Россия, разработав вакцину от этой инфекции первой в мире, "не спрятала ее от международного сообщества, не начала говорить о какой-то собственной доминанте в мировых делах", а тут же предложила широкое международное сотрудничество по этому вопросу - вплоть до производства препарата.

Кроме того, официальный представитель напомнила, что с приходом пандемии выявилось отсутствие солидарности у ЕС и НАТО в борьбе с инфекцией, напомнив о ситуации с коронавирусом в Италии весной прошлого года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,5 млн человек, более 2,3 млн умерли. Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.