В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд.

Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством. "Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии", - сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятие этого закона "позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей".

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС член думского комитета по транспорту и строительству, один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский, действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. "Авторы проекта предлагают запретить высаживать детей до 16 лет, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых", - пояснил депутат, заметив, что такую меру следовало бы распространить на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. "Сегодня он регламентируется исключительно федеральными правилами и не учитывает местной специфики. Правительство предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда", - сказал Синяговский. Депутат полагает, что это даст возможность дифференцированного подхода к решению проблемы и расширит полномочия местных органов власти. Так, согласно тексту, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта РФ, порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд регулируется нормативным правовым актом региона.

Согласно документу, если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Если определить место его посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.