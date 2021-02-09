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Пандемия COVID-19

Итоги расследования экспертов ВОЗ о происхождении коронавируса в Ухане. Главное

Глава миссии ВОЗ в Ухане Питер Бен Эмбарек
© AP Photo/Ng Han Guan

9 февраля прошел специальный брифинг по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане. Основные заявления специалистов - в материале ТАСС. 

  • Гипотеза о появлении вызвавшего пандемию коронавируса в результате лабораторного инцидента является "крайне маловероятной", заявил глава миссии ВОЗ в Ухане, эксперт организации по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.  
  • По его словам, наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса является передача от животного к человеку через промежуточное звено. 
  • Он также отметил, что версия с передачей вируса через поверхность замороженных продуктов также является очень вероятной. 
  • Ученые не обладают доказательствами того, что коронавирус нового типа был в Ухане до декабря 2019 года, когда там была зафиксирована вспышка заболевания, уточнил проректор Института общественного здравоохранения и валеологии Университета Цинхуа и компании "Ванькэ" Лян Ваньнянь.
  • Вспышки коронавируса, помимо рынка "Хуанань" в Ухане в декабре 2019 года, были и на других рынках, указали специалисты. 
  • Лян Ваньнянь заявил об отсутствии достаточных данных, чтобы установить, каким образом коронавирус попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, где он был впервые выявлен.
  • Ученые пока не обнаружили в дикой природе коронавирус, являющийся прямым предшественником вызвавшего пандемию штамма SARS-CoV-2, несмотря на схожесть форм, выявленных у летучих мышей и панголинов, сообщил Лян Ваньнянь.
  • По его словам, "вирус, который способен вызвать глобальную пандемию, непременно должен обладать способностью хорошо приспосабливаться к среде обитания человека". 
  • Эксперты ВОЗ назвали маловероятной прямую передачу коронавируса SARS-CoV-2 от летучей мыши человеку.  
  • Они заявили, что животное, ставшее источником коронавируса нового типа, еще не установлено. 
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