Путин: суды РФ во время пандемии работали без перебоев в отличие от некоторых стран

НОВО-ОГАРЕВО, 9 февраля. /ТАСС/. Судебная система РФ успешно адаптировалась к новым условиям, связанным с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями по итогам 2020 года и задачам на 2021 год.

Глава государства поблагодарил всех российских судей, которые "в непростых условиях пандемии определили и реализовали оптимальный алгоритм своей деятельности". "Вот мы много говорим про врачей - и справедливо - благодарим их за их подвижнический труд, но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что "в некоторых странах так и было - до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки". "Наша система, напротив, действовала без перебоев, суды проявили верность своей высокой миссии и не взирая на риски, связанные с эпидемией, с максимальной отдачей работали, защищая права граждан, интересы общества и государства", - указал президент.

Путин обратил внимание на то, что "в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019-м, в том числе потому что граждане, бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой". "И это подтверждает рост доверия к судебным процедурам", - считает глава государства.

Качество правосудия

По его словам, качество правосудия при возросшей нагрузке удалось сохранить на одном из лидирующих среди стран Совета Европы уровней. "Важно отметить, что качество правосудия при возросшей нагрузке оставалось высоким и, более того, продолжало совершенствоваться", - подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на то, что это не только внутрироссийская оценка. "Согласно отчету Европейской комиссии, опубликованному в ноябре прошлого года, российские суды продемонстрировали один из лучших показателей среди стран Совета Европы", - отметил Путин. "У нас к ним много вопросов, а у них к нам, но это вот объективная оценка", - заметил Путин, добавив, что "эксперты Еврокомиссии единодушно сочли российскую судебную систему наиболее оперативной, технологически развитой и наименее финансовой затратной для граждан".

"Да, разумеется, наша судебная система показала способность быстро адаптироваться к совершенно новым условиям, но отмечу особо, что это был и осознанный, добровольный выбор именно самого судейского сообщества, самих судов", - сказал Путин. Он напомнил, что "буквально в самом начале пандемии президиумом Верховного суда и президиумом Совета судей были приняты два совместных постановления с рекомендациями о порядке работы судов в новых условиях". Эти документы содержали перечни категорий дел, рассмотрение которых не может быть приостановлено или отложено. Для примера таких дел президент привел дела об избрании мер пресечения, об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении, о замене наказания более мягким или об освобождении от наказания в связи с болезнью.

"Конечно, те дела, которые возникли из-за пандемии, их тоже хватало, к примеру, о должниках, у которых нет средств для погашения долга, так как из-за пандемии и вынужденных санитарных ограничений они временно потеряли работу или доход", - констатировал глава государства. По его оценке, "Верховный суд и Совет судей определили для судов перечень наиболее острых и социально- общественно значимых вопросов, не терпящих отлагательств".

Путин отметил, что российская судебная система смогла обеспечить гласность и открытость своей работы даже в период пандемии коронавируса. "Благодаря именно вашим инициативам укрепляется право и доступность гражданам правосудия, обеспечивается гласность и открытость деятельности судов", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что "и в период пандемии эта гласность и открытость были обеспечены". "За это вам особое спасибо", - добавил Путин.

Он указал на то, что в России помимо этого оптимизируется судопроизводство, повышается эффективность судебной защиты. "Принимаются действенные меры по дальнейшему развитию принципа независимости судей, оптимальному распределению служебной нагрузки, - сказал президент. - Хотя она очень большая, знаю об этом".

Путин обратил внимание и на то, что тщательно отрабатываются правила, повышающие роль судебного процесса, позволяющие сделать его более рациональным, а процедуру назначения судей - еще более прозрачной.

В заключение глава государства пожелал всему судейскому корпусу России "здоровья и профессиональных успехов". "И, конечно, результативной, плодотворной работы, в том числе по тем направлениям, которые сегодня были обозначены. Я еще раз благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго", - резюмировал он.

Развитие судебной системы

Глава государства отметил, что российская судебная система непрерывно развивается, здесь появляются самые актуальные инициативы. "Очень важно, что процесс совершенствования судебной деятельности идет непрерывно в нашей стране. <…> Самые прогрессивные, самые актуальные инициативы рождаются именно в судебном сообществе", - сказал глава государства.

Он заметил, что никогда не соглашался со скептиками, утверждающими, что судебная система не может сама себя реформировать и развивать. "Как мы видим, может, и очень успешно, чутко реагируя на изменения в обществе и в мире, анализируя общественно-политические тенденции, проблемы, угрозы", - сказал президент, обратив внимание, что Верховный суд России изучает поступающие из судов предложения, разрабатывает и внедряет новые способы повышения качества судебной деятельности.

Путин отметил, что в 2020 году судам было предоставлено право откладывать рассмотрение дел на более поздние сроки в связи с эпидемиологической ситуацией. "Возросшее количество рассмотренных дел за прошлый год говорит о том, что российские суды не ограничились программой-минимум, а наоборот, избрали для себя программу-максимум, стали разделять дела по категориям важности, рассмотрели практически все обращения граждан, руководствовались тем принципом, что каждая ситуация, требующая судебного решения, жизненно значима для конкретного человека и его семьи", - подчеркнул глава государства, добавив, что социальная направленность правосудия была сохранена в полной мере.

Также президент затронул тему формирования единообразной судебной практики, отметив, что Верховный суд выпустил на этот счет целый ряд обзоров и дал судам разъяснения по применению законов. "Наиболее подробными и объемными стали обзоры практики по трудовым и социальным вопросам, как раз самые острые вопросы в это время (в период пандемии - прим. ТАСС)", - сказал Путин. Он привел в пример обзор практики по трудовым делам, где Верховный суд защитил права работников в различных спорах об увольнении, в частности, запретил строго наказывать за отсутствие на рабочем месте по уважительной причине.