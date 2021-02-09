Госдума вводит тюремные сроки за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков.

Документ дополняет часть 2 статьи 230 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком - "с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет". За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Одновременно вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "с каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести". Он заметил, что основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто несовершеннолетние. Вводимое наказание Володин назвал адекватным для "тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление, по сути, убивает".

Авторами документа выступили представители всех думских фракций, члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.