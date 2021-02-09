Почти треть подсудимых оправдали присяжные в 2020 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Присяжные в российских судах вынесли 27% оправдательных приговоров в прошлом году, говорится в презентации к докладу председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

"С участием присяжных рассмотрено 694 дела в отношении 938 лиц", - сказал он. В презентации уточняется, что 253 фигуранта (27%) были оправданы, осуждены 685 человек (73%). Отменены были оправдательные приговоры в отношении 110 человек, а также обвинительные в отношении 132 человек.

Основной массив дел (227 тысяч, или 39%) касался преступлений против собственности, еще 28% (163 тыс.) - преступлений против общественной безопасности и порядка, 22% (128 тысяч) составляют преступления против личности. При этом 68% преступлений против собственности и личности совершены трудоспособными гражданами без постоянного источника дохода, половина из них - это ранее судимые граждане.