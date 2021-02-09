В Москве создадут центр наблюдения за пациентами, перенесшие коронавирус

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Центр наблюдения за пациентами, которые переболели коронавирусной инфекцией, планируется создать в городской клинической больнице №52 в Москве. Об этом во вторник сообщила главврач больницы Марьяна Лысенко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Я думаю, что мы придем к тому, что создадим некий центр постковидного наблюдения", - сказала она.

Лысенко также напомнила о возможных последствиях ковида для организма: "Возможны реакции типа мультисистемного воспалительного синдрома или обострение хронических уже имеющихся заболеваний, которые будут протекать атипично".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в столице выявили 947 036 инфицированных. За сутки в столице были выписаны по выздоровлению 3 554 пациента, было зарегистрировано 73 летальных исхода. В настоящее время продолжают лечение 78 280 человек.