Количество наркопреступлений сократилось в России за последние пять лет на 27%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за последние пять лет сократилось на 27%. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

"Позитивной тенденцией является сокращение судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на 27% за последние пять лет. Вместе с тем в 2020 году судимость за эти преступления снизилась всего на 3%, при этом 61% осужденных были моложе 35 лет", - сказал он.

Лебедев также отметил, что Верховный суд на постоянной основе изучает судебную практику по этой категории дел с учетом стратегий государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года.