После несогласованных акций в Петербурге составили более 30 протоколов на подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрят более 30 протоколов, составленных в отношении подростков за участие в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге. Некоторые родители уже получили предупреждение, а подростки - штрафы, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

"В общей сложности, я думаю, что я сегодня поучаствую в рассмотрении порядка 30-40 протоколов. [По итогам рассмотрений] в отношении родителей применялись виды административных взысканий в виде предупреждений. Штрафов в отношении родителей сегодня вынесено не было, [в отношении несовершеннолетних] несколько штрафов. 4 тыс. [рублей] штрафа в отношении несовершеннолетнего, который по возрасту уже может быть привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологического режима", - рассказала Митянина.

По словам омбудсмена, в основном в акции участвовали подростки 16-17 лет, которые были "хорошо информированы из интернета". Были также единичные случаи участия детей 9, 11 и 12 лет. Как отметила Митянина, сами несовершеннолетние рассказывали, что не собирались участвовать в акциях, а направлялись на прогулку "посмотреть, как проходит митинг" и не высказывали идей в поддержку тех или иных групп.

"Самая главная задача системы профилактики - чтобы подобные события не повторялись. <…> Рекомендовано и повышенное внимание со стороны образовательного учреждения по подростку, который имеет уже такую санкцию - административное наказание. Предлагается весь спектр подростково-молодежных кружков, который есть в районе бесплатно", - рассказала омбудсмен.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки человек, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. человек. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек оштрафованы.