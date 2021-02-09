Глава Верховного суда России предложил передать дознавателям дела о побоях

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил передать дела о побоях, клевете и умышленном причинении легкого вреда здоровью дознавателям.

"По этим категориям дел не осуществляется дознание, и обязанность по сбору доказательств возлагается на потерпевших, которые не наделены публичными полномочиями, в большинстве не являются профессиональными юристами, нередко находятся в зависимом положении от обвиняемого, особенно по делам о домашнем насилии, и исполнение обязанности по сбору доказательств для них является крайне затруднительным. Предлагается отнести эти дела к делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание", - сообщил Лебедев 9 февраля на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

Он отметил, что в прошлом году в процедуре частного обвинения были рассмотрены уголовные дела о нанесении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью и клевете в отношении 10 тысяч человек. Из них осуждено 39%, оправдано 7%, прекращены уголовные дела в отношении 54% обвиняемых.