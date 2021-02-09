Поморский карбас для экспедиции по сибирским рекам построили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. Традиционный деревянный поморский карбас построили в Архангельске для экспедиции, которая пройдет по рекам от Мангазеи, первого русского заполярного города в Сибири (Ямало-Ненецкий автономный округ), до Новой Мангазеи (село Старотуруханск) в Красноярском крае. Как рассказал во вторник ТАСС руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, на таких судах шло освоение Сибири.

Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространено с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях.

"Мы построили карбас для проекта "Тайны Мангазеи". Это исторический клуб в Новом Уренгое, который занимается изучением исторических водных путей, по которым осваивалась вся Россия, Евразия. Тогда дорог не было, открывали эти земли по рекам. Волоком переходили с одного водного, речного пути на другой, например, из Оби переходили в Енисей. И как раз для маршрута от Мангазеи до Старотуруханска, то есть Новой Мангазеи, и предназначен этот карбас", - сказал Шкаруба.

Древний путь по рекам

Экспедиция запланирована на июнь 2021 года. Ее участники пройдут по рекам и озерам на карбасе около 500 километров. Это будет историческая реконструкция переходов путешественников XVII-XVIII веков.

Участники готовятся уже два года, они провели разведывательные экспедиции, чтобы изучить местность и понять, с какими препятствиями предстоит столкнуться. Маршрут прошли на современных надувных лодках с мотором, и это оказалось непросто. "Был день, когда мы за день прошли 600 метров всего, - рассказал ТАСС руководитель экспедиции "Тайны Мангазеи" Павел Нефедов. - Завалы. Лед прошел, подрезал берег, упали деревья. Приходилось их пилить, оттаскивать".

Экспедиция начнется сразу, как пройдет ледоход, по "высокой" воде. По большим рекам, например, Енисею, или реке Таз, где будет старт, участники смогут идти под парусом. Но большую часть пути предстоит преодолеть на веслах. При переходе из одного водоема в другой карбас придется тащить волоком, то есть практически на руках. В экспедиции примут участие 11-12 человек из Москвы, Геленджика, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Крыма.

Мастер карбасов

Сейчас карбас весит около 300 кг, но, напитавшись водой, он станет примерно в два раза тяжелее. Длиной судно 6,5 м, на нем поставят две мачты. Сделан карбас из ели, собран на медные гвозди. "Морская вода, соль, обычные гвозди быстро ржавеют, - пояснил мастер народного судостроения Виктор Кузнецов. - Причем, когда стали шпангоуты ставить, пришлось самим гвозди делать из проволоки. Нам нужны были длинные по 10 см, таких заводских нет".

Кузнецов специально приехал с северо-востока Архангельской области из отдаленного села Лешуконское, чтобы руководить постройкой карбаса. За всю жизнь Кузнецов построил уже около сотни судов, сам ходил на большом 9-метровом карбасе в Баренцево море на промысел камбалы.

Для проекта "Тайны Мангазеи" требовалось, чтобы судно строили по традиционным технологиям, потому и выбрали архангельского мастера. "Здесь еще сохранились те технологии, по которым делали карбасы сотни лет назад. Пока еще вот эти умения в руках мастеров, этим надо воспользоваться", - отметил Нефедов.

Во время экспедиции будет снят фильм. В дальнейшем на карбасе возможны путешествия и по другим маршрутам в Сибири. Его отправят на Ямал до конца зимы, чтобы успеть доставить к точке старта по зимней сезонной дороге.