Количество вакансий на Ямале в два раза превышает число безработных

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество вакансий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в два раза превышает число безработных, проживающих в регионе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в департаменте занятости правительства ЯНАО.

"На 9 февраля количество вакансий составляет 12 433 единицы. Количество свободных рабочих мест в два раза превышает численность безработных", - сказали в департаменте, отметив, что всего в регионе зарегистрировано 6 080 безработных граждан.

Там пояснили, что большое количество свободных вакансий при нынешнем уровне безработицы объясняется завышенными требованиями соискателей и работодателей друг к другу. "Кроме того, 63% соискателей на Ямале - женщины, а большая часть вакансий связана с физическим трудом", - объяснили в департаменте.

Максимальный уровень безработицы был зафиксирован в регионе в октябре 2020 года - 2,28% от общего числа населения. "На сегодняшний день уровень безработицы составляет 1,94%", - отметили в ведомстве.

С начала пандемии на Ямале было трудоустроено 6 289 человек.