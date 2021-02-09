ВС РФ: ежегодно 30 тыс. человек смогут избегать судимости при дальнейшей гуманизации УК

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расширение института уголовного проступка позволит каждый год избегать судимости 30 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

Он напомнил, что пленум Верховного суда 13 октября 2020 года внес в Государственную думу проект федерального закона о внесении изменений в УК и УПК в связи с введением понятия уголовного проступка. Этот институт предполагается распространить на 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести, не связанных с применением насилия и деятельностью организованных групп, и если они совершены впервые.

"Реализация этой законодательной инициативы позволит исключить негативные социальные последствия судимости за преступления, не представляющие большой общественной опасности в отношение более 30 тыс. лиц ежегодно", - сообщил Лебедев.