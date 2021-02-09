В 2020 году в России осудили 7,5 тыс. коррупционеров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 7,5 тыс. человек были осуждены за коррупцию в России в минувшем году. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

"Верховный суд ведет постоянный мониторинг по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности, за совершение которых в 2020 году осуждено 7 500 лиц", - сообщил Лебедев.

По его словам, в первом полугодии этого года будет принято постановление Пленума Верховного суда РФ о судебной практике по уголовным делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях, в том числе о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

В презентации к докладу главы ВС говорится, что чаще всего приговоры выносились обвиняемым в мелком взяточничестве (получении, даче или посредничестве во взятках в размере до 10 тыс. рублей - прим. ТАСС). По этой статье было осуждено 22% всех обвинявшихся в коррупционных преступлениях, или порядка 1,7 тыс. лиц. На втором месте - осужденные за дачу взятки (18%, или около 1,4 тыс. человек), на третьем - в получении взятки (15%, или более 1,1 тыс. лиц). Далее идут осужденные за посредничестве во взятках (4%), за коммерческий подкуп или посредничество в коммерческом подкупе (3%). При этом 38%, или почти 3 тыс. человек, были осуждены за иные коррупционные преступления.