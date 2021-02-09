В 2020 году число жалоб в отношении России в ЕСПЧ сократилось на треть

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество жалоб в адрес России, принятых Европейским судом по правам человека, в 2020 году сократилось на треть. Об этом во вторник сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

"В 2020 году количество жалоб в отношении РФ, принятых к производству ЕСПЧ, сократилось на 3 859 жалоб, или на 30%", - сказал он. По словам Лебедева, нарушения прав на справедливое судебное разбирательство установлено по 152 жалобам, нарушения на рассмотрении дела в разумный срок - только по двум жалобам.

Говоря о международном сотрудничестве, Лебедев сообщил, что Верховный суд России принял участие в работе 11 международных конференций (в том числе под председательством Верховного суда РФ состоялся форум председателей Верховных судов стран БРИКС - прим.ТАСС), а также в 14-м заседании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных и других судов, разрешающих дела по спору в сфере экономики в странах СНГ, участники которого единогласно поддержали предложения о создании совета председателей Верховных судов государств-участников СНГ.

Кроме того, Верховным судом России подготовлено и направлено в суды 11 тематических обобщений и 11 обзоров текущей практики международных органов в сфере защиты прав человека и основных свобод.