Число осужденных в России с 1999 года сократилось более чем в два раза

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Количество осужденных в России сократилось более чем в два раза с 1999 года. Об этом сообщил во вторник председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году.

"С 1999 года количество осужденных сократилось более чем в два раза - с 1 223 тыс. до 582 500 в 2020 году", - сказал он. Лебедев уточнил, что за последний год их численность снизилась на 41 тыс. В то же время количество лиц, в отношении которых уголовные преследования прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 25% в 2020 году. "При этом в особом порядке судебного разбирательства, когда у суда отсутствует возможность исследовать доказательства, прекращены дела в отношении 17% обвиняемых", - сообщил глава Верховного суда. В общем порядке судебного разбирательства суды прекратили уголовные преследования в отношении 32% обвиняемых. В кассационной и апелляционной инстанциях отменены обвинительные приговоры в отношении 8 300 лиц, а в отношении 17 тыс. человек приговоры изменены со снижением наказания.

Лебедев напомнил, что с 15 июля 2016 года предусмотрена возможность прекращения уголовного дела о преступлениях небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа. "Количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности по этому основанию, увеличилось с 5 700 в 2016 году до 62 тыс. в 2020 году", - сообщил он.