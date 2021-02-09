ВОЗ: не доказано, что вызвавший пандемию вирус был в других странах раньше, чем в КНР

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Информация о том, что коронавирус нового типа циркулировал в других странах и регионах мира раньше, чем в китайском Ухане, не является доказанной. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявила член этой группы, глава отдела вирусологии Медицинского центра Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды) профессор Марион Купманс.

"Мы фокусировались и старались изучить начальную стадию пандемии в Ухане, где вирус явно циркулировал в декабре 2019 года", - сказала она. "Как часть нашей работы, мы также исследовали то, что есть в литературе, в базах данных о том, что вирус распространялся где-то еще", - продолжила она.

По словам Купманс, "были найдены несколько публикаций, в которых говорится, что во Франции и Италии вирус циркулировал в декабре 2019 года, может быть, в конце ноября". "Однако утверждать это сложно, так как методология [для установления этого] неподтвержденная, они [публикации] не предоставляют полных доказательств возможной циркуляции вируса", - указала эксперт.

Как отметила она, "эта информация - часть тех данных, которые миссия ВОЗ собрала, изучила и включила в рекомендации по дальнейшим шагам". "Следующим шагом мы должны пойти и искать доказательства более ранних циркуляций вируса там, где есть упоминания об этом в этих публикациях. Это наши рекомендации для дальнейшей работы", - резюмировала Купманс.