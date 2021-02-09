Глава ВОЗ призвал страны делиться вакциной от COVID-19

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Страны, обладающие вакциной против коронавируса, должны поделиться ею с остальными, чтобы можно было быстро обеспечить повсеместную иммунизацию работников здравоохранения. Об этом заявил во вторник в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на совещании участников международного партнерства ACT-Accelerator, ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения от COVID-19, он обратил внимание на "растущую разобщенность международного сотрудничества и усиление неравенства" в этой сфере. Гебрейесус напомнил о призыве ВОЗ в приоритетном порядке вакцинировать от коронавируса медицинских работников по всему миру в течение первых 100 дней 2021 года. "У нас осталось 60 дней. Мы призываем страны поддержать глобальное использование вакцин, делиться и предоставлять их в качестве дара вместо того, чтобы делать прививки у себя группам населения с низким риском [заражения коронавирусом]", - сказал глава ВОЗ.

"Более 90% стран, применяющих сейчас вакцины, - это богатые государства", - отметил гендиректор, добавив, что три четверти из 130 млн прививок от коронавируса, которые были сделаны к настоящему времени в мире, приходятся на жителей всего 10 стран. В то же время почти в 130 государствах с населением 2,5 млрд человек до сих пор не было сделано ни одной прививки. Пока пандемия не будет побеждена повсеместно, она не будет побеждена нигде, предупредил глава ВОЗ. По его словам, "чем дольше циркулирует вирус COVID-19, тем больше он может мутировать, потенциально делая нынешние тесты, лечение и вакцины менее эффективными".

Гебрейесус приветствовал присоединение США к партнерству ACT-Accelerator. Он напомнил, что эта программа нуждается в 2021 году в финансировании в размере более чем 27 млрд долларов, а международному механизму COVAX требуется "адекватное снабжение вакцинами". Гендиректор призвал все страны "соблюдать контракты с COVAX, а не соперничать с ними". Он пояснил, что "некоторые государства продолжают подписывать двусторонние соглашения [на поставки вакцин], тогда как другие не имеют ничего".

Международные инструменты

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.