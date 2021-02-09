Прибывающие в Британию с 15 февраля должны дважды сдавать тест на коронавирус по приезде

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Все лица, посещающие Великобританию, должны будут с 15 февраля дважды сдавать ПЦР-тест на коронавирус после прибытия на территорию королевства - на второй и восьмой день нахождения в стране. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, выступая в Палате общин британского парламента.

По его словам, перед въездом в страну все прибывающие должны будут заполнить форму на сайте правительства, чтобы забронировать себе тесты на коронавирус, которые они затем смогут получить в аэропортах королевства. Таким образом, как указал Хэнкок, с учетом обязательного требования о наличии при себе отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, все лица, посещающие Великобританию, должны будут в общей сложности трижды сдавать анализы. При этом по-прежнему будет действовать правило о десятидневной самоизоляции по приезде в страну.

Глава Минздрава также объявил о том, что те, кто прибывает в королевство из 33 государств, входящих в группу "повышенного риска", должны будут провести десять дней на карантине в гостиницах за свой счет. Эта норма также начнет действовать с 15 февраля. В список вошли ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, а также иные государства Латинской Америки. При помощи этой меры власти рассчитывают снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, в частности бразильского и южноафриканского.

Хэнкок отметил, что уже подписаны соглашения с 16 отелями, которые готовы предоставить в общей сложности 4,6 тыс. комнат. Прибывающие должны будут заплатить £1 750 ($2 410) за 10-дневное проживание в гостинице.

Кроме того, правительство сообщило об ужесточении ответственности за несоблюдение данных правил. Те, кто откажутся сдавать тест на коронавирус, могут быть оштрафованы на сумму до £2 тыс. ($2,7 тыс.), а лицам, скрывшим от властей информацию о посещении страны, из группы "повышенного риска", грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Британская вакцина и новый штамм

Тема распространения южноафриканского штамма в Великобритании привлекла повышенное внимание после того, как британско-шведская компания AstraZeneca 6 февраля подтвердила ранее попавшую в СМИ информацию о том, что созданная ей вместе с Оксфордским университетом вакцина защищает от этой разновидности вируса хуже, чем от пока доминирующих в королевстве штаммов. В то же время в компании считают, что британский препарат должен быть эффективен для предотвращения тяжелых форм заболевания, вызываемых южноафриканской разновидностью.

Как отметил ранее Хэнкок, в стране выявили уже 147 случаев заражения южноафриканским штаммом - почти на 50% больше, чем неделю назад. При этом часть инфицированных даже не покидала пределы Великобритании в последнее время, что свидетельствует о распространении этой разновидности в стране. В связи с данной проблемой власти распорядились экстренно взять анализы на коронавирус у более чем 100 тыс. человек, живущих в районах, где подтверждено наличие нового штамма.