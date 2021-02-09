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Пандемия COVID-19
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Посол Сербии в Москве и сотрудники посольства привились вакциной "Спутник-V"

Ранее препарат также получили послы Индии и Италии в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански, а также сотрудники посольства привились российской вакциной "Спутник-V". Об этом во вторник сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"Посол Республики Сербия Мирослав Лазански и его супруга, а также коллектив посольства привились российской вакциной "Спутник-V", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что "Спутником-V" привились посол Индии и посол Италии в РФ. Кроме того, главы ряда иностранных диппредставительств не исключили возможность того, что привьются российской вакциной.

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