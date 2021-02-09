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Роскомнадзор запустил приложение для жалоб на запрещенную информацию

Кроме подачи жалобы сервис позволяет отслеживает этапы рассмотрения заявки и проверять ограничение доступа к интернет-ресурсам, сообщает ведомство

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) запустил бета-тестирование мобильного приложения, в котором граждане могут подать жалобу на размещение запрещенной информации в интернете. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Цель приложения "РКН" - повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов", - уточняется в сообщении. К противоправному контенту относятся порнография, пропаганда суицидов, наркотических средств и другое.

Уточняется, что приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года было получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство. За это время в ведомство поступило и было рассмотрено более 315 тыс. сообщений о детской порнографии, почти 643 тыс. - о незаконном обороте наркотиков, 211,5 тыс. - о призывах к самоубийству, около 1,5 млн - о нелегальных азартных играх.

Бета-версию приложения можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг) и не требует дополнительной регистрации.

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