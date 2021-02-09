Посольство России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз

ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Армении с 10 февраля 2021 года возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ для ряда категорий иностранных граждан. Об этом во вторник сообщила пресс-служба диппредставительства.

"С 10 февраля 2021 года консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ для следующих категорий иностранных граждан: лиц без гражданства, проживающих в Армении и имеющих приглашения на въезд в Российскую Федерацию установленного образца или оформленный МВД России документ, подтверждающий статус носителя русского языка; иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Армении", - говорится в сообщении посольства.

Ограничения в работе консульского отдела российского посольства были введены в марте 2020 года в связи с пандемией и объявлением в Армении режима чрезвычайного положения.