Спикер Мосгордумы считает логичным вернуть на Лубянскую площадь фонтан, созданный Витали

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бронзовый фонтан скульптора Витали нужно вернуть на Лубянскую площадь в центре Москвы ради восстановления исторической справедливости, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Такое мнение он высказал, комментируя инициативу ряда писателей и блогеров вновь установить на площади памятник Дзержинскому.

"Если говорить об исторической справедливости, то будет логичнее вернуть на Лубянку бронзовый фонтан скульптора Ивана Витали, который до 1934 года стоял на площади. Сейчас он находится во внутреннем дворе Александрийского дворца Нескучного сада. И решать вопрос об установке того или иного объекта нужно исключительно с учетом мнения самих москвичей", - сказал ТАСС во вторник Шапошников.

Он уточнил, что идея вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь не нова: этот вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний. Тогда предложение о возвращении "железного Феликса" в центр столицы исходила от КПРФ.

Ранее с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры. Под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможном возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянку московским властям.

Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку. В общероссийской организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным и теперь пора восстановить его на первоначальном месте. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.