Масочный режим в Удмуртии с 12 февраля станет рекомендательным

ИЖЕВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Масочный режим в Удмуртии, который необходимо было соблюдать в общественных местах с 11 сентября из-за роста числа заразившихся коронавирусом, с 12 февраля будет носить рекомендательный характер. Об этом в прямом эфире на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом я вас очень прошу, обращаюсь ко всем, все-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, на самолетах и поездах маску", - сказал Бречалов.

Он также сообщил, что с 10 февраля снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров и прочих театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, которым ранее нельзя было работать с 04:00 до 07:00.

Также с 10 февраля разрешается проведение спортивных соревнований для жителей всех возрастов, кроме граждан старше 65 лет. При этом спортивные залы не могут быть заполнены зрителями больше, чем наполовину.

Всего на 9 февраля в Удмуртии зарегистрировано 26 515 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 23 112 человек выздоровели, 347 летальных случаев. Состояние заболевших: 2 543 в удовлетворительном состоянии, 411 средней степени тяжести, 102 в тяжелом состоянии. На данный момент в регионе вакцинировались 10 027 человек, из них 986 получили второй компонент вакцины.

Рост заболеваемости в республике начался в сентябре прошлого года. Так, если в августе регистрировали по 20-30 случаев заражения за сутки, то к началу октября - около 100 случаев, а в конце декабря - начале января показатель увеличился до 220 случаев. В январе число заражений стало снижаться - 29 числа в республике впервые с ноября зарегистрировали менее 150 случаев заражения коронавирусом за сутки, а 1 февраля первые с сентября выявили менее 100 случаев заражения.