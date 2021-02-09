Во Владикавказе открылась выставка архивных документов времен Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Выставка рассекреченных архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны открылась во вторник в Музее истории органов внутренних дел Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В Музее истории органов внутренних дел Северной Осетии открылась выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина в Год памяти и славы", - говорится в сообщении.

Вклад в подготовку проекта внесли и представители поискового отряда МВД по РСО-Алания "Долг и честь". Гостям они представили документальный фильм о своей поисковой деятельности. Работа выставки продлится до конца месяца.

В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тыс. архивных документов - свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. К работе подключилось 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков - специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.

В декабре 2020 года проект "Без срока давности" признан лучшим научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии "Победа". Премия "Победа" присуждается за достижения в области сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.