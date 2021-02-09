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Пандемия COVID-19

Посольство РФ работает над вопросом вакцинации находящихся в США россиян "Спутником V"

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что в этом вопросе есть технические проблемы с логистикой и доставкой

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов рассчитывает, что находящиеся в США российские граждане в скором времени получат возможность вакцинироваться от нового коронавируса российским препаратом "Спутник V".

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"Я могу вам сказать, что мы рассматривали вопрос этот, мы обращались в Москву на сей счет, в Москве положительно ответили на наше обращение в отношении вакцинации. Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы [того, чтобы] уже в ближайшее время увидеть вакцину здесь, по крайней мере, в первую очередь, это и не секрет, мы хотели бы провакцинировать российских граждан", - сказал дипломат во вторник в беседе с журналистами.

"Что может быть ценнее, чем здоровье россиян здесь? По крайней мере, у нас такие планы есть. Есть, естественно, технические там проблемы - с логистикой, с доставкой. Я думаю, все это мы решим в самое ближайшее время", - продолжил посол.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия COVID-19
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