Вакцинацию от коронавируса жителей старше 60 лет начали в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 февраля. /ТАСС/. Медики в Новгородской области начали прививать от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V" жителей старше 60 лет, ранее в регионе прививали от коронавируса только жителей от 18 до 60 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Мы начали вакцинацию лиц старше 60 лет. <...> Сегодня в регион поступила партия 10 080 доз вакцины", - говорится в сообщении.

В январе этого года в регион поступило порядка 7 тысяч доз вакцины. Нынешняя партия на данный момент является самой крупной, поступившей в регион. Она позволила начать вакцинацию жителей региона старше 60 лет. По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, в Новгородской области привились от коронавируса уже 5 169 человек, из них все этапы вакцинации прошли 884 человек.

Также, по сообщению оперштаба, в регион поступили передвижные мобильные автохолодильники. Для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов на данный момент работают восемь мобильных бригад, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Записаться на вакцинацию можно не только через портал "Госуслуги", но и по единому номеру "122". Планировалось, что эта функция заработает с 12 февраля, но из-за большого потока обращений записать по единому номеру стало возможным уже с 5 февраля.