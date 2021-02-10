Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты по всему миру в среду отмечают День дипломатического работника. Этот праздник, который существует без малого 20 лет, в этот раз будет действительно особенным.

Минувший год из-за пандемии коронавируса нельзя назвать простым для внешнеполитической деятельности РФ. Дипломатам пришлось организовывать рейсы для возвращения на родину россиян, не раз помогая тем, кто оказался в сложной ситуации, прорабатывать гуманитарную помощь различным странам и наглядно демонстрировать, что даже самые острые вопросы при желании можно разрешить без очных встреч.

Большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате, а число очных будет сведено к минимуму. Например, планируется почтить память видных советских и российских дипломатов, в том числе бывшего министра иностранных дел РФ Евгения Примакова. Правда, даже тут участие СМИ не запланировано.

Наследие прошлого

Праздник был учрежден в 2002 году по указу президента РФ Владимира Путина. Именно в этот день в 1549 году было образовано специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ. Одной же из первых дипломатических поездок стал визит в Константинополь еще в 838 году.

С тех пор самые выдающиеся люди беззаветно служили стране, добиваясь для нее мира, нередко и ценой своей собственной жизни. Среди них поэты Александр Грибоедов и Федор Тютчев, канцлер Александр Горчаков, нарком Георгий Чичерин и министр Андрей Громыко. Они, безусловно, по сей день являются примером для нынешних сотрудников российского дипведомства.

Сегодня дипломаты вспомнят и своих безвременно ушедших коллег. Чуть менее месяца назад умер посол в ОАЭ Сергей Кузнецов. В этом году исполнится пять лет с момента убийства посла в Турции Андрея Карлова. По традиции глава МИД РФ Сергей Лавров в этот день возложит цветы к мемориальным доскам с именами тех, кто погиб в военные годы и в мирное время при исполнении служебных обязанностей.

Вооруженные правдой

После того как стало ясно, что миру не справиться с пандемией без вакцины, появились серьезные опасения, что это приведет к гонке вакцин. Во многом эти прогнозы оправдались. Хотя Россия объективно опередила другие страны в этом забеге, реальная гонка только набирает обороты.

Еще до заявления об успехе российских ученых в зарубежной прессе стали появляться публикации об "опасности разработки", ее "неэффективности" из-за того, что создавалась она слишком быстро. Из уст западных политиков звучали нелепые обвинения, будто Россия пыталась выкрасть данные о разработках иностранных фармкомпаний. Дипломатам пришлось парировать одну колкую публикацию за другой.

В декабре в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гонка вакцин переросла в войну вакцин, но не по инициативе России. По ее словам, единственным методом борьбы с политизацией темы и инфодемией остается распространение правдивой информации об отечественных достижениях и наработках.

Почти через месяц после этого научный журнал "Ланцет" опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования препарата "Спутник V", подтверждающие его высокую эффективность и безопасность, а некоторые европейские страны проявили заинтересованность поставках. По словам Захаровой, "в мире выстроилась очередь" за российской вакциной.

Своих не бросаем

В конце прошлого года агентство ТАСС выпустило книгу-альбом "Своих не бросаем", посвященную возвращению россиян домой во время пандемии. В ней рассказывается об усилиях российских дипломатов по организации вывозных рейсов и другой помощи гражданам РФ, которые застряли за границей. В книгу вошли истории возвращения россиян из 53 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Издание открывает цитата Лаврова, ставшая лейтмотивом для всего альбома: "Иногда возвышенно говорят: "Своих не бросаем". Это тот самый случай. Были, конечно, что называется, косяки. Они в отдельных случаях всегда происходят. Когда идет большая работа, где-то, бывает, проявляются недостатки. Я был очень приятно... даже не удивлен. Я знал, что в большинстве своем наши ребята очень отзывчивые, но в целом ряде посольств проявляли такую особую креативность".

О масштабах работы российского дипкорпуса говорят цифры вывозных рейсов и доставленных домой граждан, которые приводятся в начале каждой статьи, посвященной той или иной стране. Всего на родину таким образом с марта по сентябрь 2020 года вернулись более 300 тыс. россиян.

Вспышка инфодемии

К вызовам, которые создала пандемия, относится и принципиально новый уровень противостояния в информационном пространстве, ставший следствием глобального распространения огромного количества слухов, домыслов и фейков. Весной генсек ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира бороться с инфодемией, которая стала развиваться параллельно с пандемией.

Публикации о якобы имевшем место занижении смертности от коронавируса в РФ, дезинформация насчет "Спутника V", ситуация вокруг блогера Алексея Навального и множество других сюжетов потребовали четкого изложения позиции России. Москва обращала внимание на массовое распространение фейков американскими интернет-гигантами. 27 января МИД опубликовал заявление, в котором призвал принять правила модерации контента соцсетями на международном уровне. Нет сомнений, что тема борьбы с фейками останется в центре внимания, российские дипломаты планируют поднимать ее на всех профильных международных площадках.

На страже интересов

Пандемия не обошла стороной и российских дипломатов, в том числе главу МИД РФ. На январской пресс-конференции Лавров признался, что перенес коронавирус в легкой форме. Несмотря на это, российская дипломатия успешно справлялась со всеми проблемами.

Как отмечал сам Лавров, за свою многовековую историю Россия неоднократно сталкивалась с опаснейшими вызовами, когда под угрозой было само ее существование. "И каждый раз не только успешно преодолевала их, не только выходила окрепшей, но и подавала другим странам пример гуманизма и бескорыстия", - подчеркивал министр.

И в сегодняшних непростых условиях Москва убеждена: выходить из кризиса нужно вместе. Поэтому российские дипломаты руководствуются принципом, что преодолевать все глобальные катаклизмы надо отставив в сторону все конъюнктурные разногласия.