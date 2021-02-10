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Мадуро заявил, что Венесуэла получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе

Венесуэла получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе - Мадуро.

Пандемия COVID-19
ВОЗ сообщила о снижении числа заразившихся коронавирусом за неделю на 17%
Число летальных исходов уменьшилось на 10%
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