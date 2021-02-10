В Johnson & Johnson допустили, что из-за мутаций COVID-19 потребуется ежегодная вакцинация

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от него. Такое мнение выразил во вторник в эфире телеканала CNBC глава корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски.

Как он констатировал, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин. "Нам нужно проводить подготовку на следующие несколько лет", - добавил он. "Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки", - отметил Горски.

В конце января Johnson & Johnson представила данные о третьей фазе испытаний ее вакцины в США и за их пределами. На прошлой неделе компания направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения данного препарата в чрезвычайных обстоятельствах.

Указанный регулирующий орган при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрил вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская компания Moderna.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявили более 27,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 466,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.