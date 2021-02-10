Восстановление одной из старейших мечетей началось в Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 10 февраля. /ТАСС/. Мечеть Аль-Атруш, построенную в конце XIV века и разрушенную в ходе сражений с боевиками, начали восстанавливать в Алеппо. Ее, по сути, нужно отстроить заново, по проекту, созданному на основе довоенных фотографий, сообщил журналистам архитектор Ахмад аль-Хусейни, принимающий участие в работах.

"К нам обратились власти города, попросили создать макет разрушенной мечети. Но оказалось, что чертежей нет. Эскизы делали сами, создали макет, ориентируясь на несколько снимков. На нас надеются люди, они хотят вернуть мечеть городу", - рассказал он.

В Алеппо, история которого насчитывает более 5 тыс. лет, множество памятников архитектуры разных периодов, и мечеть Аль-Атруш не была самым ценным из них. Однако, построенная в 1398 году, когда городом владели турки-мамлюки, до войны она оставалась одной из старейших действующих мечетей.

Наибольшую ценность представляли вырезанные в камне орнаменты на входе и фасадах. Как и главный минарет мечети, в ходе сражений за Алеппо они были уничтожены. Архитекторам пришлось собрать все имеющиеся фотографии и кинохронику, чтобы воссоздать внешний облик и внутреннее убранство храма, но многие элементы, признаются они, были утрачены навсегда.

В ходе восстановительных работ строители постараются по максимуму использовать старинные камни, водрузив обломки стен на свои места как кусочки мозаики. Их тщательно собрали, установили и пронумеровали каждый камень, установив, к какой части здания он принадлежал. Завершить работы планируется уже к осени 2021 года.