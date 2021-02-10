СМИ: кабмин Японии считает проблематичной досрочную отмену ЧС на востоке и западе страны

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии считает проблематичной досрочную отмену на востоке и западе страны режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал NHK . Ранее срок действия режима ЧС был продлен до 7 марта.

Отмечается, что кабмин сформировал соответствующее мнение исходя из ситуации с зараженными коронавирусом в этих регионах и позиции местных властей. Между тем правительство с осторожностью оценивает возможность отмены ЧС в центральной и юго-западной частях страны, где стабильно снижается число инфицированных коронавирусной инфекцией, однако сохраняется риск излишней нагрузки на систему здравоохранения. Ожидается, что 12 февраля состоится обсуждение этого вопроса на заседании консультативного комитета правительства, после чего кабмин выработает свой подход к локальной отмене режима.

2 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга еще на месяц продлил режим ЧС, срок которого истекал 7 февраля, в десяти префектурах страны. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. Режим охватывает территории, где проживают около 70 млн человек, что составляет более половины населения страны. С начала эпидемии в Японии выявлено более 409 тыс. случаев заражения, умерли более 6,6 тыс. инфицированных.