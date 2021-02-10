Президент Перу сделал прививку от коронавируса

"Я делаю прививку без страха, с уверенностью и надеждой", - сказал глава государства перед вакцинацией. По завершении процедуры перуанскому лидеру вручили прививочный сертификат. Через 21 день политику предстоит привиться второй дозой препарата производства китайской фармацевтической компании Sinopharm.

Во вторник в Перу стартовал первый этап прививочной кампании с использованием доставленной в воскресенье вечером вакцины. Глава Минздрава республики Пилар Массетти ранее сообщила, что глава государства первым получит вакцину от коронавируса, чтобы подать пример соотечественникам. Во вторник 50 тыс. из полученных 300 тыс. были отправлены самолетами ВВС страны в регионы.

К настоящему моменту власти Перу договорились о поставках в страну до конца года 38 млн доз препарата Sinopharm, 20 млн доз вакцины Pfizer, 14 млн доз вакцины AstraZeneca. Еще 13,2 млн доз должны поступить в Перу по линии международного механизма COVAX.

В середине марта прошлого года власти в связи с пандемией объявили в Перу чрезвычайное положение и ввели жесткий карантин. Позже было принято решение о введении комендантского часа на всей территории республики. В мае руководство страны заявило о начале поэтапного возобновления экономической деятельности, призвав граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности. В конце января на фоне нового роста случаев заражения правительство было вынуждено снова объявить карантин в столице и еще девяти регионах страны. По данным Минздрава, в стране зафиксировано свыше 1,18 млн заразившихся коронавирусной инфекцией, более 42 тыс. человек умерли от последствий заражения.