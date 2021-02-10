СМИ: почти 100 волонтеров отказались от работы на ОИ в Токио из-за слов главы оргкомитета

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 97 волонтеров, которые должны были быть задействованы в Токио во время летних Олимпийских игр, отказались от работы из-за сексистских высказываний главы оргкомитета Ёсиро Мори. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

"Мне как главе города, где должны состояться Игры, очень жаль, что такое происходит. Это очень печально, особенно с учетом того, что мы заняты сейчас борьбой с коронавирусом", - отметила губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию.

Также, как сообщило агентство Kyodo, в префектуре Фукусима, где в марте должна начаться эстафета олимпийского огня, один из участников также отказался от забега на фоне слов главы оргкомитета Игр.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов на заседании оргкомитета о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. В частности, Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, которую он возглавлял на протяжении долгого времени. По словам бывшего главы правительства, заседания федерации стали длиться в два раза дольше именно из-за возросшего числа женщин в ее составе.

Ранее Мори уже принес публичные извинения за свои слова. Несмотря на многочисленную критику, глава оргкомитета "Токио-2020" заявил, что не думает подавать в отставку. Организационный комитет Олимпиады в Токио намерен 12 февраля провести заседание руководства, на котором планируется обсудить высказывания Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.