Комиссия Минобрнауки проверит СО РАН, где сотрудница пожаловалась на низкую зарплату

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ проверит расходование бюджетных средств в Институте цитологии и генетики СО РАН после того, как старший научный сотрудник учреждения Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату. Об этом сообщил журналистам в среду во время посещения института замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

"Завтра в институт приедет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности [Минобрнауки РФ], которая должна оценить все средства, которые поступали в институт, как они расходуются, почему сложилась такая ситуация", - сказал он, добавив, что министерство не снимает с себя ответственности за произошедшее.

Он рассказал, что в среду намерен встретиться с Проскуриной и с коллективом института, чтобы обсудить существующие проблемы. "Я хочу сказать, что, конечно, министерство гарантирует, что никакого преследования за вопрос быть не может", - уточнил Кучеренко.

В понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила президенту РФ, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной. СК и прокуратура также организовали проверки.