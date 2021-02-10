В Крыму к 1 марта могут oтменить ограничения

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма отменят все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к 1 марта при сохранении нынешней динамики к снижению количества заразившихся, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

Число заразившихся коронавирусом в Крыму за минувшие сутки составило 147, с начала февраля ежедневно регистрируют не более 200 случаев заражений. Менее 150 случаев выявляют на полуострове четвертый день подряд.

"Если динамика такая сохранится, мы к 1 марта откроем основные сферы деятельности, которые у нас были закрыты на сегодняшний день. В том числе это касается предпринимателей, которые занимались досуговыми мероприятиями", - сказал Аксенов на совещании оперативного штаба региона.

При этом он отметил, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции в Крыму сохранят до конца года. "В понедельник будет указ по сферам деятельности с 1 марта, которые будут дальше работать - это те, кто организовывал событийные мероприятия, свадьбы, концерты, праздники и корпоративы. При этом на самих корпоративах и вечеринках соблюдением тех норм, я имею в виду удаленность и так далее, к сожалению, эти нормативы не снимутся. Отрасли работать будут, но требования по соблюдению противоэпидемических мер будут обязательны. Ничего меняться в этой ситуации не будет", - заявил Аксенов.

Он уточнил, что "до конца года, как минимум" требования будут сохранены.

С начала пандемии в Крыму выявили около 34 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Из-за распространения нового коронавируса к Новому году в Крыму вводили ограничения. Сейчас в республике вновь разрешена работа фудкортов и ночных клубов, однако до весны по-прежнему под запретом корпоративы, свадьбы и массовые гуляния.

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