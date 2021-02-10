СМИ: спонсоры Олимпийских игр раскритиковали слова главы оргкомитета "Токио-2020"

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Ведущий японский автоконцерн Toyota и крупная японская нефтяная корпорация ENEOS, которые являются спонсорами Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, выступили с критикой сексистских высказываний главы организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ озвучила намерение бойкотировать телефонный разговор с участием руководства МОК и правительства Японии на фоне высказываний Мори. Она также выразила сожаление, что из-за слов главы оргкомитета волонтеры начали отказываться от работы на Играх.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако дал понять, что в отставку не собирается. Между тем организационный комитет Олимпиады в Токио намерен 12 февраля провести заседание руководства, на котором планируется обсудить высказывания Мори.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.