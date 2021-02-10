В США логотип с 132-летней историей переименовали в целях борьбы с расовыми предрассудками

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Американская компания Quaker Oats, принадлежащая одному из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков PepsiCo, в рамках борьбы с расовыми предрассудками переименовала логотип популярного сиропа для блинчиков Aunt Jemima ("Тетушка Джемайма"), который продавался более 130 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте PepsiCo.

Теперь марке присвоено название фирмы Pearl Milling Company, которая была основана в 1888 году в штате Миссури и являлась по существу предшественницей изготовителя сиропа Aunt Jemima, пояснила компания. "Смеси для блинчиков, сиропы, кукурузная крупа, мука и крупы бренда Pearl Milling Company начнут поступать на рынок в июне 2021 года", - говорится в сообщении. Цветовая гамма товаров не претерпит изменений.

О решении отказаться от изображения темнокожей женщины на товарах было объявлено в июне прошлого года. Логотип кормилицы-негритянки был придуман в 1889 году, прототипом послужила "рассказчица, кухарка и работница" Нэнси Грин. Название сиропа позаимствовано из песни "Старая тетушка Джемайма", которую, согласно преданиям, пели рабы. Сама Грин также была рабыней.

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.