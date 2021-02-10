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Пандемия COVID-19

Эксперт ВОЗ призвал не доверять разведданным США о коронавирусе

Британский зоолог Питер Дасзак подчеркнул, что Джо Байден вынужден занимать жесткую позицию по отношению к Китаю

ТАСС, 10 февраля. Член международной миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) британский зоолог Питер Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, призвал не доверять данным разведки США о вирусе. Соответствующее сообщение эксперт разместил на своей странице в Twitter.

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"Джо Байден вынужден занимать жесткую позицию по отношению к Китаю. Пожалуйста, не слишком полагайтесь на разведданные США [о вирусе]: при администрации Трампа они все больше отрывались от реальной ситуации и были откровенно ошибочными", - написал он.

Во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация намерена тщательным образом изучить заключения миссии ВОЗ по итогам ее работы в городе Ухань. Кроме того, Псаки уточнила, что США не были вовлечены в "планирование и проведение расследования" ВОЗ в Ухане. Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы их специалисты получили доступ к интересующим их районам и объектам в КНР.

 

Теги
СШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженПандемия COVID-19
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