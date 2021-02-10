Эксперт ВОЗ призвал не доверять разведданным США о коронавирусе

"Джо Байден вынужден занимать жесткую позицию по отношению к Китаю. Пожалуйста, не слишком полагайтесь на разведданные США [о вирусе]: при администрации Трампа они все больше отрывались от реальной ситуации и были откровенно ошибочными", - написал он.

Во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что американская администрация намерена тщательным образом изучить заключения миссии ВОЗ по итогам ее работы в городе Ухань. Кроме того, Псаки уточнила, что США не были вовлечены в "планирование и проведение расследования" ВОЗ в Ухане. Соединенные Штаты продолжают настаивать на том, чтобы их специалисты получили доступ к интересующим их районам и объектам в КНР.