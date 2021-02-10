Более 150 тыс. человек в Подмосковье привились от COVID-19

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"С начала кампании по вакцинации от новой коронавирусной инфекции 152 600 человек в Московской области воспользовались бесплатной возможностью привиться вакциной "Спутник V", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что на вакцинацию можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Прием пациентов проводится не только в поликлиниках, но также в мобильных ФАПах и в пунктах вакцинации в торговых центрах.

"Вакцинация в Подмосковье доступна каждому жителю, не имеющему противопоказаний, у которого есть полис ОМС. Сделать прививку от COVID-19 можно в поликлинике, а также в пунктах вакцинации в торговых центрах или в мобильных комплексах. Последние работают без предварительной записи. Всего на данный момент Подмосковье получило 214 тыс. доз вакцины "Спутник V", - процитировали в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.