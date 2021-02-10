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СФ одобрил закон о бессрочном праве детей-сирот на обучение в вузах за счет бюджета

К этой категории также относятся дети, оставшиеся без попечения родителей и инвалиды

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, дающий детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств.

Закон устанавливает бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. Ранее соответствующее особое право этих категорий граждан было предусмотрено нормой закона "Об образовании", срок действия которой был установлен до 1 января 2021 года.

Соответствующая законодательная инициатива была внесена на рассмотрение парламента группой депутатов "Единой России" в мае 2020 года. В сопроводительных документах к закону авторы напоминают, что льгота по внеконкурсному приему в вузы была введена еще в 1987 году, в 1992 году такая категория граждан получила право поступать в вузы вне конкурса при успешной сдаче экзаменов.

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