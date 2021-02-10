Комитет Думы не одобрил привлечение полиции к досудебной госпитализации психически больных

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий привлекать полицейских к досудебной принудительной госпитализации психически больных людей, опасных для себя или окружающих, а также тех, кто предпринял попытку самоубийства.

Инициативу внесло в Госдуму в июле 2020 года Заксобрание Ленинградской области, ранее кабмин дал на нее отрицательный отзыв.

Законопроектом предлагается установить обязанность полиции "по оказанию содействия медицинским работникам в осуществлении недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях", не только по решению суда, но и в отдельных случаях до постановления судьи. "Кроме того, проектом предусматривается обязанность полиции по оказанию содействия медицинским работникам в доставлении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, лиц, предпринявших попытку самоубийства, либо имеющих признаки выраженного психического расстройства, либо совершивших побег из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такую организацию", - говорится в пояснительной записке.

В законодательстве уже закреплены основания для принудительной госпитализации человека с психическим расстройством без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного представителя до постановления судьи. Речь идет о случаях, когда психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих, его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, либо существенный вред здоровью больного и ухудшение его психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи.

Однако из-за существующего правового пробела де-юре полиция обязана помогать медикам только при назначенной судом недобровольной госпитализации, из-за чего врачам часто отказывают в помощи с госпитализацией при отсутствии решения суда, говорится в пояснительной записке. "В этом случае проблемы, связанные с доставлением в медицинскую организацию лица, страдающего психическим расстройством и представляющего опасность для себя и окружающих, решаются медицинскими работниками. <...> Лицо, в отношении которого применяется недобровольная госпитализация, может оказать физическое сопротивление, крайне опасное для медицинских работников", - отмечают авторы инициативы.