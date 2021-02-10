МИД КНР призвало США пригласить экспертов ВОЗ для изучения появления коронавируса

"Надеемся, что США тоже будут открытыми и прозрачными, будут проявлять готовность к сотрудничеству и отношение, основанное на научных фактах, а также пригласят экспертов ВОЗ прибыть в их страну и провести исследования по поиску следов происхождения коронавируса", - заявил он на регулярном брифинге.

"Как мы уже неоднократно заявляли, существует множество свидетельств того, что во второй половине 2019 года существовало несколько очагов пандемии. Как сообщается, первый случай заражения в США мог произойти намного раньше, чем об этом говорится официально", - добавил дипломат.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что власти США намерены досконально изучить итоги работы миссии ВОЗ в Ухане и проверить представленные там данные при помощи разведывательных служб. Кроме того, она заявила, что администрация США продолжит настаивать на том, чтобы Китай предоставил американским экспертам доступ к отдельным объектам для установления происхождения коронавируса.