Детей под опекой будут с 1 апреля учитывать при определении права семьи на детские пособия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Детей, находящихся под опекой, с 1 апреля 2021 года будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет, сообщил в среду член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

"Был подготовлен запрос на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Олеговича Котякова с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса и внести изменения в постановление правительства №384. В частности, было предложено при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на получение ежемесячной денежной выплаты учитывать в составе семей опекунов детей, находящихся под опекой", - пояснил Леонов.

"Вчера состоялось заседание комитета Совета Федерации по социальной политике, на котором директор департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Андрей Игоревич Галкин подтвердил, что предложенные нами изменения в части опекунов внесены в постановление и вступают в силу с 1 апреля 2021 года", - добавил сенатор.

Он уточнил, что до внесения изменений в постановление при расчете среднедушевого дохода семьи опекаемых детей не включали в состав семьи, так как "они находятся на полном государственном обеспечении".

Ранее семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, была назначена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50% величины прожиточного минимума для детей.