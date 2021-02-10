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Москалькова попросила депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии

Уполномоченный по правам человека также отметила, что поддерживает ратификацию конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы не оставлять работу над законопроектом о противодействии домашнему насилию. Об этом она заявила в среду на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Законопроект, разработанный членами Совета Федерации совместно с депутатами Государственной думы, сегодня не нашел окончательного разрешения в том числе из-за отношения к этому значительно большого количества наших граждан, не воспринимающих этот законопроект, - заявила омбудсмен. - Я бы попросила комитет и депутатский корпус не оставлять работу над этим законопроектом".

В этой связи омбудсмен отметила, что в центры оказания помощи жертвам насилия обращаются женщины, "старики, есть и молодые люди, которые совершеннолетние, но стали подвергаться со стороны других членов семьи такому грубому насильственному отношению". "В Москве, например, такой центр вмещает более 100 человек, когда я была в нем, то он практически был полностью заполнен", - добавила омбудсмен.

Также уполномоченный отметила, что поддерживает ратификацию конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. "Я сторонник ее [конвенции] и я знаю позицию нашей православной церкви... Мы должны друг друга уважать и найти этот компромисс в целях защиты прав человека. Поэтому просили бы вас вернуться к этим вопросам", - заключила Москалькова.

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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