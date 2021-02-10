Москалькова попросила депутатов вернуться к обсуждению законопроекта о домашнем насилии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила депутатов Госдумы не оставлять работу над законопроектом о противодействии домашнему насилию. Об этом она заявила в среду на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

"Законопроект, разработанный членами Совета Федерации совместно с депутатами Государственной думы, сегодня не нашел окончательного разрешения в том числе из-за отношения к этому значительно большого количества наших граждан, не воспринимающих этот законопроект, - заявила омбудсмен. - Я бы попросила комитет и депутатский корпус не оставлять работу над этим законопроектом".

В этой связи омбудсмен отметила, что в центры оказания помощи жертвам насилия обращаются женщины, "старики, есть и молодые люди, которые совершеннолетние, но стали подвергаться со стороны других членов семьи такому грубому насильственному отношению". "В Москве, например, такой центр вмещает более 100 человек, когда я была в нем, то он практически был полностью заполнен", - добавила омбудсмен.

Также уполномоченный отметила, что поддерживает ратификацию конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. "Я сторонник ее [конвенции] и я знаю позицию нашей православной церкви... Мы должны друг друга уважать и найти этот компромисс в целях защиты прав человека. Поэтому просили бы вас вернуться к этим вопросам", - заключила Москалькова.

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.