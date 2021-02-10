Поправки в закон "О ветеранах" упростят семьям погибших военных получение помощи

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Изменения в закон "О ветеранах" предлагают предоставить право на получение социальных гарантий членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей и не получивших при жизни удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Законопроект, по нашему мнению, не только совершенствует правовой механизм социальной защиты членов семей военнослужащих, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, но и повышает уровень социальной защиты членов семей погибших прежде всего при выполнении боевых и специальных задач", - сказал Картаполов.

Он пояснил, что законопроект предлагает отнести к ветеранам боевых действий лиц, погибших или умерших в ходе боевых действий и не получивших при жизни удостоверения ветеранов. "Такие факты у нас были, мы с ними встречались", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что близкие родственники таких военнослужащих получат право на социальные гарантии, предусмотренные для членов семей погибших ветеранов боевых действий.

"По нашему мнению, этот законопроект будет существенным образом влиять и на уровень морально-политического и психологического состояния личного состава, который выполняет боевые и специальные задачи. Солдат, офицер, матрос будут знать, что есть у него удостоверение ветерана, нет у него удостоверения ветерана, если что-то случится, его семья не окажется вне рамок социальной защиты", - подчеркнул Картаполов.

Он отметил, что законопроект согласован со всеми федеральными органами исполнительной власти и не требует дополнительных расходов на реализацию.