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"Радио Свободная Европа / Радио Свобода" оштрафовали на 11 млн рублей

Это произошло из-за отсутствия маркировки иноагента
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. ООО "Радио свободная Европа/ Радио Свобода" и его гендиректор за отсутствие маркировки иностранного агента оштрафованы на 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов. <...> Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов, - сказано в сообщении. - Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей".

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