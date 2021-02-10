В Думу восьмого созыва внесут законопроект о противодействии домашнему насилию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект о противодействии домашнему насилию готов, члены Совета Федерации внесут его в начале работы следующего созыва Госдумы. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина на заседании комитета в среду.

"По поводу законопроекта - он готов, он в Совете Федерации. Рабочей группой в миниатюре мы приняли решение, что вносить будет Совет Федерации в следующей Думе. Это будет один из первых законопроектов", - отметила Пушкина.

Ранее в среду уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании комитета попросила депутатов Госдумы не оставлять работу над законопроектом о противодействии домашнему насилию.

Законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из законопроекта, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года.