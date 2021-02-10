ЦИК передал Музею современной истории России печать с первых послевоенных выборов СССР

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова передала представителям Государственного центрального музея современной истории России печать избирательной комиссии Псковской области, которая использовалась на первых после Великой Отечественной войны выборах в Верховный Совет СССР в 1946 году.

"Мы сегодня хотели бы поприветствовать и вручить ту самую печать, которую наши коллеги из комиссии Псковской области передавали из поколения в поколение и хранили с 1946 года", - сказала Памфилова перед заседанием ЦИК в среду.

Кроме того, Памфилова передала сотрудникам музея почетные грамоты ЦИК и памятные сувениры от комиссии.

"Первые послевоенные выборы прошли на энтузиазме, оптимизме. Они стали одним из символов возвращения к нормальной жизни. Выбирали самых достойных, конечно, в первую очередь фронтовиков, героев войны, но и тех, кто в тылу трудился достойно, и ученых, и деятелей культуры, которые уезжали на фронт", - подчеркнула глава ЦИК.

10 февраля 1946 года в СССР прошли первые после Великой Отечественной войны выборы в Верховный Совет страны. В Центризбиркоме в 2020 году открыли выставку, посвященную этому историческому событию, а также выпустили фотоальбом с материалами экспозиции. Организаторы выставки - Государственный центральный музей современной истории России, ЦИК и избирательные комиссии субъектов РФ.