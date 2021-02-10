Посол России в Японии рассказал о росте популярности "Спутника V" в стране

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Популярность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Об этом заявил в среду посол России в Японии Михаил Галузин в интервью телеканалу "Россия-24" .

Он отметил, что Москва готова поставлять Токио "Спутник V", передавать технологии и сотрудничать по производству вакцины в Японии. "Готовы налаживать в Японии производство российского препарата, который приобретает здесь все большую и большую популярность. Буквально недавно, несколько дней назад, в прессе достаточно активно ссылались на информацию известного, авторитетного медицинского издания, где было подробно рассказано об успешных результатах третьей фазы исследования нашего препарата", - сказал Галузин.

"Я надеюсь, что данное обстоятельство подтолкнет наших японских партнеров к тому, чтобы более предметно присмотреться к возможностям сотрудничества с нашей страной в области производства вакцин от коронавируса, - добавил посол. - Конечно, мы обеспечивали и будем обеспечивать необходимое дипломатическое сопровождение работы по продвижению нашей вакцины в Японии".

Дипломат также высоко оценил работу российских и японских ученых и предпринимателей, поблагодарил их за вклад в борьбе с коронавирусом.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди привитых добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% привитых добровольцев.